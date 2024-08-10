В ДТП на трассе Ростовской области пострадала семья с ребенком

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области в ДТП пострадала семья с ребенком. Авария произошла 10 августа в Каменском районе.Около 09:00 водитель «Киа Сид» ехал по автодороге М-4 «Дон». На 936-м километре он врезался в попутный «Митсубиси Паджеро». От мощного удара передняя часть легковушки разбилась всмятку.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, травмы получил 42-летний мужчина из «Киа», его 41-летняя жена и 8-летняя дочь. Пострадавших доставили в больницу.