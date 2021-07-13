По факту ДТП с погибшим ребенком под Каменском завели уголовное дело
Авария на М-4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского стала причиной для возбуждения уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».
Напомним, что в ДТП с участием фуры и легкового автомобиля разбилась семья из Санкт-Петербурга. Жертвой стал 4-летний ребенок. Утром 14 июля в припаркованную фуру «Шакман» врезалась «Лада Веста». За рулем в это время находился 38-летний глава семейства. Семья ехала на отдых в Краснодарский край. По данным, водитель «Лады» не справился с управлением, так как заснул в пути. От удара автомобиль превратился в груду металла.
В результате аварии погиб 4-летний сынишка пары, находившийся в детском кресле на заднем сиденье. Его двухлетняя сестра и родители получили множественные травмы. Сейчас они находятся на лечении в Каменской ЦГБ. Состояние девочки оценивается как тяжелое. За ее жизнь борются врачи.