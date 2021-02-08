Семь рейсов задерживаются в ростовском аэропорту Платов

В ростовском аэропорту Платов с раннего утра 10 февраля задержали семь рейсов. Задержка произошла и на посадку, и на вылет самолетов.Судя по данным онлайн-табло аэропорта, рейс в Ереван сможет вылететь из Ростова в 9:50 (по расписанию - в 8:30), а в Махачкалу и Минеральные Воды - в 9:10 (8:20 - по расписанию). Воздушное судно авиарейсом Уфа - Ростов приземлится в 8:30 (по расписанию - в 6:35). Задерживаются и рейсы из Бишкека - в 9:25 (по расписанию - в 9:00), Челябинска - в 8:45 (7:30 - по расписанию), Екатеринбурга - в 8:50 (7:20 - по расписанию).Причины задержки пока не известны. В районе аэропорта погода вполне взлетная.