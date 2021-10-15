В Кагальницком районе сгорел сельский клуб

В поселке Березовая Роща Кагальницкого района сгорел сельский клуб. ЧП произошло 18 октября около 15.00 на улице Степной. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.По информации ведомства, площадь пожара составила 140 квадратов. Из-за чего началось возгорание, пока не известно. В момент происшествия в клубе не было людей, поэтому обошлось без жертв.- Для того чтобы потушить здание, потребовалась помощь 10 спасателей и трех единиц техники, - добавили в МЧС.