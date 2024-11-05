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В Ростовской области живой нашли пропавшую 48-летнюю женщину

В Ростовской области живой нашли пропавшую 48-летнюю женщину
В Батайске Ростовской области удалось найти живой пропавшую 48-летнюю женщину. О местонахождении Клавдии Науменко ничего не было известно с 11 сентября.

В тот день женщина покинула свой дом и ушла в неизвестном направлении. Когда она не вернулась поздно вечером, ее близкие начали беспокоиться, так как она могла нуждаться в медицинской помощи. Родные обратились в полицию и к волонтерам, чтобы её найти.

Только 4 ноября стало известно, что женщину обнаружили живой. Подробности о том, где она находилась всё это время, не разглашаются.
Фото: Ростов ру
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