Сбежавшего из детдома в Батайске подростка нашли живым



Спустя несколько месяцев удалось найти подростка, сбежавшего из детского дома в Батайске. На днях 14-летнего Данила К. разыскали следователи.



Мальчик ушёл из центра помощи детям в сентябре 2019 года. Это уже был не первый раз, когда он сбегал. Перед этим от него отказались две семьи. В социальных сетях Данил сообщил знакомым, что уехал в Москву.



Как оказалось, всё это время он был в Батайске. Как сообщает Battime, подростка нашли правоохранители. Его поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних. Сейчас с ним работают психологи и следователи. Известно, что в отношении Данила никаких противоправных действий не совершалось.