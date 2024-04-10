На трассе М-4 «Дон» произошла массовая авария с тягачами

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области случилось массовое ДТП с несколькими тягачами. Авария произошла в Миллеровском районе 8 апреля.В тот вечер водитель автомобиля «Хово» ехал по федеральной автодороге. Недалеко от хутора Новоспасовка он не сбавил вовремя скорость и врезался в попутный тягач «Ситрак №1». Тот от мощного удара влетел в другой тягач, стоящий перед ним, а затем врезался в отбойник.Второй тягач отбросило по инерции на следующий большегруз «Ситрак». а машина «Хово» покатилась назад и столкнулась еще с одной фурой «Ситрак»В результате ДТП все пять машин получили повреждения. Сами водители не пострадали.В УГИБДД по Ростовской области уточнили, что водитель «Хово» ранее привлекался к административной ответственности за вождение без прав. В тот раз нарушение ему назначили наказание в виде 200 часов исправительных работ.