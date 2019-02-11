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Самолёт из Платова в Москву вылетит позже из-за массовой отмены и задержки рейсов «Аэрофлота»

Самолёт из Платова в Москву вылетит позже из-за массовой отмены и задержки рейсов «Аэрофлота»
В среду, 13 февраля, в аэропорту Шереметьево «Аэрофлот» отметил десятки рейсов. Столько же самолетов задерживаются с вылетом и прилетом. Изменения в расписании связаны с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.

Изменение графика вылетов коснулось и донского аэропорта Платов. Запланированный на 12:55 рейс в Москву переносится на 17:05.

Кроме того, с утра с вылетом задержался самолёт в Тбилиси. Вместо 10:20 он вылетел в 10:40.

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