Росприроднадзор обвинил коммунальщиков Суворовского в загрязнении нечистотами Темерника

Фото: Росприроднадзор

Коммунальщиков Суворовского обвинили в загрязнении сточными водами реки Темерник. Информацию сообщили в Росприроднадзоре 1 ноября.Напомним, ранее местные жители сообщали о сливе нечистот в реку Темерник. После многочисленных жалоб специалисты взяли пробы из водоема и выяснили, что источником загрязнения стал слив нечистот из микрорайона Суворовского. Очистные сооружения принадлежат ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания».Причиненный ущерб оценили в 440 миллионов 744 тысячи 754 рубля.- Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск о взыскании суммы за вред, причиненный окружающей среде, - уточнили в ведомстве.