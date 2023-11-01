Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Росприроднадзор обвинил коммунальщиков Суворовского в загрязнении нечистотами Темерника

Росприроднадзор обвинил коммунальщиков Суворовского в загрязнении нечистотами Темерника
Коммунальщиков Суворовского обвинили в загрязнении сточными водами реки Темерник. Информацию сообщили в Росприроднадзоре 1 ноября.

Напомним, ранее местные жители сообщали о сливе нечистот в реку Темерник. После многочисленных жалоб специалисты взяли пробы из водоема и выяснили, что источником загрязнения стал слив нечистот из микрорайона Суворовского. Очистные сооружения принадлежат ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания».

Причиненный ущерб оценили в 440 миллионов 744 тысячи 754 рубля.

- Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск о взыскании суммы за вред, причиненный окружающей среде, - уточнили в ведомстве.
Фото: Росприроднадзор
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.