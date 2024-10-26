С нового года на Дону для центров ставок поднимут налог до 10 миллионов рублей

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С 1 января 2025 года в Ростовской области налог на один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерских контор вырастет до 10 миллионов рублей. Эти изменения в законе были утверждены на недавнем заседании Законодательного Собрания региона.На данный момент налог для игорного бизнеса составляет 3 миллиона рублей за одну букмекерскую контору. Это означает, что с начала следующего года налоговая нагрузка увеличится на 300%, то есть более чем в три раза.Согласно информации из открытых источников, на 12 октября 2024 года в Ростовской области зарегистрировано 10 букмекерских контор, принимающих ставки на различные события, в основном спортивные.