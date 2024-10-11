С 1 января 2025 года депутаты повысят транспортный налог в Ростовской области

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Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области предлагают повысить транспортный налог с 1 января 2025 года. Законопроект уже прошел первое чтение в региональном парламенте.По информации издания, ставку планируют поднять для транспортных средств нескольких категорий. Налог на легковые автомобили мощностью от 100 до 150 лошадиных сил повысится с 15 до 20 рублей за одну л. с. Если раньше владелец авто мощностью 150 лошадиных сил платил в год 2 250 рублей, то при новом тарифе налог вырастет до 3 000 рублей.На машины более высокой мощности — от 200 до 250 л. с. налог не изменится и составит 75 рублей. Выше 250 л. с. также остается на прежнем уровне — 150 рублей.Ставка поднимется на мотоциклы с мощностью двигателя до 20 лошадиных сил. В случае принятия закона владельцам придется платить 5 рублей на одну лошадиную силу вместо 4 рублей. До 35 лошадиных сил включительно — 10 рублей вместо 7 рублей, выше 35 л. с. — 50 рублей (останется на прежнем уровне).Рост цен коснется автобусов. На двигатели мощностью до 200 л. с. стоимость вырастет на 5 рублей — до 25. Свыше 200 л. с. налог вовсе поднимется вдвое — до 50 рублей.Ставка на грузовые автомобили мощностью двигателя до 150 л. с. вырастет с 25 до 30 рублей, от 150 л. с. до 200 л. с. – до 40 рублей (было 30 рублей), от 201 л. с. до 250 л. с. включительно — до 50 рублей (было 35 рублей), свыше 250 л. с. — до 65 рублей (было 55 рублей).В пояснительной записке к законопроекту сказано, что транспортный налог принесет региональному бюджету более 500 миллионов рублей. Дополнительные доходы направят на ремонт дорог и прочее.Практически весь объем товаров в Ростовской области перевозится автомобильным транспортом. Учитывая это, можно предположить, что нововведение приведет к очередному удорожанию услуг и товаров. Кроме того, сотни тысяч жителей региона активно пользуются автобусными перевозками. Новое налоговое бремя обязательно коснется и их в виде роста тарифов.Законопроекту предстоит второе чтение. Не исключено, что он потерпит изменения и ставки вырастут еще больше.