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Новая магнитная буря обрушится на жителей Ростова 27 октября

Новая магнитная буря обрушится на жителей Ростова 27 октября

В течение ближайших суток Ростов столкнется со значительной магнитной бурей. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

По данным экспертов, 27 октября на Землю обрушится мощная магнитная буря. Геомагнитная обстановка начнет ухудшаться уже с 3:00. К 8 часам утра она возрастет до уровня G1. Основным фактором возникновения данного явления стали солнечные вспышки. Специалисты ожидают, что буря продлится до 9:00.

В этот период метеозависимые люди могут испытывать недомогание: тошноту, сильные головные боли, головокружение и общую усталость.

Чтобы снизить нежелательные эффекты, рекомендуется избегать как физических, так и умственных нагрузок, а также сократить употребление жирной и соленой пищи.
Фото: DonDay
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