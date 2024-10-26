Житель Таганрога с гранатой пытался ограбить магазин

Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

В Таганроге мужчина с гранатой пытался ограбить супермаркет. Шокирующий случай произошел в магазине на улице Пальмиро Тольятти.Житель Таганрога пришел в супермаркет, набрал продуктов и пошел к выходу. Продавцы поняли, что мужчина платить не собирается, попросили его остановиться и показать свои карманы. Но мужчина достал не продукты, а оружие, чем-то напоминающее настоящую гранату. Шокированные и испуганные продавцы отпустили грабителя, а затем сами вызвали полицию.Вскоре злоумышленника задержали. При обыске у него обнаружили ту самую гранату. Только это оказалась страйкбольная граната. Внешне она очень похожа на настоящее оружие, однако это просто муляж. Скорее всего, именно ею грабитель и напугал сотрудников магазина.Оказывается, мужчина ранее уже был судим за кражу.Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, в отношении него возбуждено уголовное дело.