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Житель Таганрога с гранатой пытался ограбить магазин

Житель Таганрога с гранатой пытался ограбить магазин

В Таганроге мужчина с гранатой пытался ограбить супермаркет. Шокирующий случай произошел в магазине на улице Пальмиро Тольятти.

Житель Таганрога пришел в супермаркет, набрал продуктов и пошел к выходу. Продавцы поняли, что мужчина платить не собирается, попросили его остановиться и показать свои карманы. Но мужчина достал не продукты, а оружие, чем-то напоминающее настоящую гранату. Шокированные и испуганные продавцы отпустили грабителя, а затем сами вызвали полицию.

Вскоре злоумышленника задержали. При обыске у него обнаружили ту самую гранату. Только это оказалась страйкбольная граната. Внешне она очень похожа на настоящее оружие, однако это просто муляж. Скорее всего, именно ею грабитель и напугал сотрудников магазина.

Оказывается, мужчина ранее уже был судим за кражу.

Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Фото: ГУ МВД по Ростовской области.
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