Ростовский онкодиспансер массово закупает лекарство от рака груди

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Онкологический диспансер Ростова-на-Дону проводит крупную закупку препарата для лечения рака груди. Эта информация была опубликована на портале госзакупок.Заказчиком выступает сам медицинский центр. Учреждение ищет поставщика для получения 21 518 порций препарата «Пертузумаб» в дозировке 420 мг/14 мл. Данный концентрат предназначен для приготовления инфузий в борьбе с раком молочной железы. Общая сумма контракта может достигнуть 249 миллионов рублей.В техническом задании указано, что срок годности доставляемого препарата должен составлять не менее 12 месяцев на момент получения, с допустимым отклонением не более 10 дней. Ожидается, что это количество будет использоваться для лечения пациентов в течение года.Имя подрядчика станет известно 1 ноября, а договор вступит в силу до 25 декабря 2025 года.Согласно информации Национального медицинского исследовательского центра онкологии, в Ростовской области наибольшее количество случаев рака молочной железы зарегистрировано у женщин в 2023 году. Второе место занимают рак кожи, а третье — рак тела матки.Всего в регионе было зафиксировано 16 тысяч новых случаев рака.Врачи подчеркивают, что раннее выявление, своевременное обращение к специалистам и лечение способны помочь в борьбе с заболеванием на ранней стадии.