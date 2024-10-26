Ростовский онкодиспансер массово закупает лекарство от рака груди
Онкологический диспансер Ростова-на-Дону проводит крупную закупку препарата для лечения рака груди. Эта информация была опубликована на портале госзакупок.
Заказчиком выступает сам медицинский центр. Учреждение ищет поставщика для получения 21 518 порций препарата «Пертузумаб» в дозировке 420 мг/14 мл. Данный концентрат предназначен для приготовления инфузий в борьбе с раком молочной железы. Общая сумма контракта может достигнуть 249 миллионов рублей.
В техническом задании указано, что срок годности доставляемого препарата должен составлять не менее 12 месяцев на момент получения, с допустимым отклонением не более 10 дней. Ожидается, что это количество будет использоваться для лечения пациентов в течение года.
Имя подрядчика станет известно 1 ноября, а договор вступит в силу до 25 декабря 2025 года.
Согласно информации Национального медицинского исследовательского центра онкологии, в Ростовской области наибольшее количество случаев рака молочной железы зарегистрировано у женщин в 2023 году. Второе место занимают рак кожи, а третье — рак тела матки.
Всего в регионе было зафиксировано 16 тысяч новых случаев рака.
Врачи подчеркивают, что раннее выявление, своевременное обращение к специалистам и лечение способны помочь в борьбе с заболеванием на ранней стадии.