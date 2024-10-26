Воспламенившийся телевизор чуть не спалил дом в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Воспламенившийся телевизор чуть не стал причиной пожара в частном доме в Ростовской области. Инцидент произошел 25 октября в селе Латоново в Матвеев-Курганском районе.Во дворе на улице Гагарина жители дома занимались своими делами, когда вдруг заметили, что из окна квартиры выходит дым. Они разбили стекло и обнаружили, что телевизор загорелся. Входить в задымленное помещение было крайне небезопасно, поэтому владельцы вызвали пожарных.Службы быстро прибыли на место и произвели тушение устройства. К счастью, дом не пострадал. Страшно даже представить, какие последствия могли бы быть, если бы жильцы не оказались дома и не заметили возгорание вовремя.