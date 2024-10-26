Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Воспламенившийся телевизор чуть не спалил дом в Ростовской области

Воспламенившийся телевизор чуть не спалил дом в Ростовской области
Воспламенившийся телевизор чуть не стал причиной пожара в частном доме в Ростовской области. Инцидент произошел 25 октября в селе Латоново в Матвеев-Курганском районе.

Во дворе на улице Гагарина жители дома занимались своими делами, когда вдруг заметили, что из окна квартиры выходит дым. Они разбили стекло и обнаружили, что телевизор загорелся. Входить в задымленное помещение было крайне небезопасно, поэтому владельцы вызвали пожарных.

Службы быстро прибыли на место и произвели тушение устройства. К счастью, дом не пострадал. Страшно даже представить, какие последствия могли бы быть, если бы жильцы не оказались дома и не заметили возгорание вовремя.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.