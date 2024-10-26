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Водитель уснул за рулем и устроил жуткое ДТП с погибшими под Ростовом

Водитель уснул за рулем и устроил жуткое ДТП с погибшими под Ростовом
Страшная авария с возгоранием произошла на Северном обходе Ростова в ночь на 25 октября. Примерно в полночь в Мясниковском районе столкнулись автомобили «Рено Логан» и «Киа Рио» в встречном движении. После удара «Рено Логан», за рулем которого находилась женщина, загорелся и вылетел в кювет.

Согласно предварительной информации, 22-летний водитель «Киа Рио» заснул за рулем и выехал на встречную полосу, что стало причиной этого ужасного происшествия.

В результате аварии оба водителя погибли на месте. Четверо пассажиров автомобиля «Киа Рио» – 22-летний молодой человек, 21-летние парень и девушка, а также 24-летний юноша – были госпитализированы, сообщают в Госавтоинспекции Ростовской области.
Фото: Госавтоинспекция РО.
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