Водитель уснул за рулем и устроил жуткое ДТП с погибшими под Ростовом

Фото: Госавтоинспекция РО.

Страшная авария с возгоранием произошла на Северном обходе Ростова в ночь на 25 октября. Примерно в полночь в Мясниковском районе столкнулись автомобили «Рено Логан» и «Киа Рио» в встречном движении. После удара «Рено Логан», за рулем которого находилась женщина, загорелся и вылетел в кювет.Согласно предварительной информации, 22-летний водитель «Киа Рио» заснул за рулем и выехал на встречную полосу, что стало причиной этого ужасного происшествия.В результате аварии оба водителя погибли на месте. Четверо пассажиров автомобиля «Киа Рио» – 22-летний молодой человек, 21-летние парень и девушка, а также 24-летний юноша – были госпитализированы, сообщают в Госавтоинспекции Ростовской области.