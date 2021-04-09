От коронавируса выздоровели еще 203 жителя Ростовской области

В Ростовской области растет число выздоровевших от COVID-19. За сутки с 11 по 12 апреля вирус побороли 203 человека. Всего за период пандемии медики вылечили 75 089 дончан, что составляет 89,7% всех случаев инфицирования.В стационарах получают лечение 1 987 пациентов. Из них 12 человек находятся в тяжелом состоянии. Их ввели в медикаментозную кому и подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кислород они получают через трахейные трубки. Еще 198 дончан подключены к неинвазивным ИВЛ. Этим пациентам достаточно кислородных масок и мундштуков.К сожалению, врачам не всегда удается спасти пациентов ковидных госпиталей. За период пандемии от инфекции скончались 3 796 человек. По информации регионального правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил вирус. К ним относятся астма, гипертония, сахарный диабет, а также сердечно-сосудистые, аутоиммунные, онкологические и заболевания легких.