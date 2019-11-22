МАК назвал окончательную причину крушения Боинга-737 в Ростове





Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование авиакатастрофы, которая произошла в Ростове 3,5 года назад.



19 марта 2016 года в аэропорту донской столицы разбился Boeing 737 авиакомпании Flydubai. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Жертвами трагедии стали 62 человека.



Согласно отчёту МАК катастрофа произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании. Специалисты пришли к выводу, что капитан воздушного судна потерял контроль над ситуацией, что впоследствии привело к столкновению с землёй. Этому также способствовали турбулентность и порывистый ветер, а также психологическое состояние капитана.

«Наиболее вероятно, что способствующими факторами явились… неготовность КВС к выполнению повторного ухода на второй круг из-за наличия у него доминантной установки о производстве посадки именно на аэродроме назначения, сформированной «психологическими переживаниями» первого неудачного захода на посадку (несмотря на визуальное наблюдение ВПП и стабилизированное положение самолета на глиссаде, КВС был вынужден уйти на второй круг из-за срабатывания сигнализации о сдвиге ветра), озабоченностью возможного выхода за ограничения по рабочему времени для выполнения обратного рейса и рекомендациями авиакомпании о приоритете посадки на аэродроме назначения», - говорится в документе.



Далее сообщается, что в экстремальной ситуации капитан потерял лидирующее положение в экипаже после начала ухода на второй круг. Сыграла роль и его психологическая «растерянность», которая привела к невозможности своевременного изменения образа полета с «заход с посадкой» на «уход на второй круг».



Эксперты также добавляют, что на способности принимать решения в критической ситуации могла сказаться усталость пилотов.

«Возможная «операционная» усталость экипажа: к моменту катастрофы экипаж находился в воздухе шесть часов, из них два часа - в напряженной рабочей обстановке, связанной с необходимостью принимать нестандартные решения, при этом катастрофа произошла в самое неблагоприятное время с точки зрения биоритмов, когда работоспособность человека резко снижается и находится на нижнем пределе, а вероятность совершения ошибок возрастает».



Добавим, что в день катастрофы в Ростове разыгрался сильный шторм. Пилотам не удалось посадить лайнер с первого раза, и они пошли на второй круг. Предложение диспетчера уйти на запасной аэродром в Краснодар, капитан отклонил. Самолёт вошёл в пике и рухнул на землю с высоты 100-200 метров. Трагедия случилась в 3 часа 52 минуты.



В память о трагедии в Ростове установлен памятник. Композиция находится перед старым аэропортом на проспекте Шолохова.