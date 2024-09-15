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В Аксайском районе разгорелись крупные ландшафтные пожары

В Аксайском районе разгорелись крупные ландшафтные пожары
В Аксайском районе Ростовской области бушуют два крупных ландшафтных пожара. Огонь вспыхнул утром 15 сентября.

По данным ГУ МЧС по региону, площадь пожара составила 1 000 квадратных метров. Предположительно, причиной распространения стал сильный ветер. Его скорость в некоторых районах достигает 17 метров в секунду.

Очевидцы сообщают о затрудненном движении транспорта на трассе М-4 из-за задымления. По информации УГИБДД, из-за плохой видимости произошло массовое ДТП, есть погибшие.

- Там просто кошмар. С той стороны дороги – автобус и три машины, а с нашей – «Логан» просто всмятку, — пишут очевидцы в социальных сетях.
Фото: соцсцети.
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