Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Глава Ростовской области прокомментировал пожары в Аксайском районе

Глава Ростовской области прокомментировал пожары в Аксайском районе
Василий Голубев прокомментировал ландшафтные пожары в Аксайском районе. Происшествие случилось 15 августа.

- Сложная обстановка и в населенных пунктах Аксайского района. Горят 8 домовладений, пожар возник в трех СНТ. В хуторе Светлом Каменского района сгорели 7 нежилых построек, - сообщил глава региона.

Наиболее сложная ситуация сложилась в хуторе Морской Чулек. Огонь перекинулся на жилые дома. В результате пожара пострадали девять домов и пять хозяйственных построек.

С начала суток в области зафиксировано около 50 пожаров. К их тушению привлекли 2 061 пожарного и 300 единиц техники. Штормовой ветер осложняет работу спасателей.

Василий Голубев сообщил, что людям, чьё имущество пострадало от огня, будет оказана вся необходимая помощь.
Фото: соцсцети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.