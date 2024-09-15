Глава Ростовской области прокомментировал пожары в Аксайском районе

Фото: соцсцети.

Василий Голубев прокомментировал ландшафтные пожары в Аксайском районе. Происшествие случилось 15 августа.- Сложная обстановка и в населенных пунктах Аксайского района. Горят 8 домовладений, пожар возник в трех СНТ. В хуторе Светлом Каменского района сгорели 7 нежилых построек, - сообщил глава региона.Наиболее сложная ситуация сложилась в хуторе Морской Чулек. Огонь перекинулся на жилые дома. В результате пожара пострадали девять домов и пять хозяйственных построек.С начала суток в области зафиксировано около 50 пожаров. К их тушению привлекли 2 061 пожарного и 300 единиц техники. Штормовой ветер осложняет работу спасателей.Василий Голубев сообщил, что людям, чьё имущество пострадало от огня, будет оказана вся необходимая помощь.