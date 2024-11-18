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С 18 ноября директором Департамента ЖКХ и энергетики назначен Ашот Мноян

С 18 ноября директором Департамента ЖКХ и энергетики назначен Ашот Мноян
С 18 ноября директором Департамента ЖКХ и энергетики назначен Ашот Мноян. Соответствующий приказ подписал глава администрации города Алексей Логвиненко.

Ашот Мноян родился в Ростове. В 2006 году он получил диплом Ростовского государственного строительного университета по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Свою карьеру Мноян начал в 2006 году в должности ведущего инженера в отделе благоустройства муниципального учреждения «Дирекция муниципального имущества и благоустройства Первомайского района» Ростова-на-Дону.

В разные периоды он занимал руководящие позиции в таких муниципальных учреждениях, как «Управление жилищно-коммунального хозяйства Первомайского района» и «Управление благоустройства Первомайского района».

С 30 августа 2019 года Ашот Мноян работал первым заместителем главы администрации Кировского района.

Напомним, раннее глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подписал распоряжение о назначении Станислава Марченко на должность заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

До этого Станислав Марченко занимал должность исполняющего обязанности директора Департамента ЖКХ. На его место назначен Дмитрий Шевцов, который был заместителя директора.
Фото: Ростов ру
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