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С 18 ноября директором Департамента ЖКХ и энергетики назначен Ашот Мноян. Соответствующий приказ подписал глава администрации города Алексей Логвиненко.Ашот Мноян родился в Ростове. В 2006 году он получил диплом Ростовского государственного строительного университета по специальности «Экономика и управление на предприятии».Свою карьеру Мноян начал в 2006 году в должности ведущего инженера в отделе благоустройства муниципального учреждения «Дирекция муниципального имущества и благоустройства Первомайского района» Ростова-на-Дону.В разные периоды он занимал руководящие позиции в таких муниципальных учреждениях, как «Управление жилищно-коммунального хозяйства Первомайского района» и «Управление благоустройства Первомайского района».С 30 августа 2019 года Ашот Мноян работал первым заместителем главы администрации Кировского района.Напомним, раннее глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подписал распоряжение о назначении Станислава Марченко на должность заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.До этого Станислав Марченко занимал должность исполняющего обязанности директора Департамента ЖКХ. На его место назначен Дмитрий Шевцов, который был заместителя директора.