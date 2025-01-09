Запрет на остановку транспорта введут на улице Терская

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В Ростове-на-Дону вводится запрет на парковку и остановку транспорта на улице Терская. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте департамента автомобильных дорог и регулирования дорожного движения.Ограничения начнут действовать с 18 января. Запрет коснется южной стороны улицы Терская на участке от Нижнегородской улицы до Краснофлотского переулка.Новые правила будут действовать круглосуточно. По словам представителей департамента, такие меры направлены на повышение безопасности на дорогах.