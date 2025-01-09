Запрет на остановку транспорта введут на улице Терская
В Ростове-на-Дону вводится запрет на парковку и остановку транспорта на улице Терская. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте департамента автомобильных дорог и регулирования дорожного движения.
Ограничения начнут действовать с 18 января. Запрет коснется южной стороны улицы Терская на участке от Нижнегородской улицы до Краснофлотского переулка.
Новые правила будут действовать круглосуточно. По словам представителей департамента, такие меры направлены на повышение безопасности на дорогах.