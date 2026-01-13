Рыбаки раскрыли секреты зимней рыбалки в Ростовской области: топ-5 самых «рыбных» мест

Фото: Donday

В Ростовской области идет сезон зимней рыбалки, и опытные рыболовы делятся своими знаниями о лучших местах для удачного улова. Где искать «хищника», как не нарушить закон и какие особенности зимней рыбалки стоит учитывать?Зимняя рыбалка отличается от летней не только видами рыб, которых можно поймать, но и способом ловли. Основным объектом охоты становятся хищные виды, ловля ведется со льда. Важно помнить о запретах: с 15 ноября по 31 марта рыбалка запрещена в зимовальных ямах и с использованием сетей, а также подводная охота.С 15 января по 15 апреля нельзя ловить щуку, а с 1 января по 14 июня – раков (за исключением Цимлянского водохранилища).Нарушение правил влечет за собой штрафы и даже уголовную ответственность.Река Дон: Низовья в Азовском районе и окрестности Шолоховского района считаются наиболее перспективными. Трофейные экземпляры держатся середины реки.Теплый канал: Этот искусственный водоем, получающий теплую воду с Новочеркасской ГРЭС, привлекает разнообразие видов, включая карася, плотву, сомика, карпа и амура.Цимлянское водохранилище: Особенно славится крупным сазаном и лещом. В Волгодонске можно успешно ловить сома с лодки, а в затопленных старицах – судака.Северский Донец: Район "Двух сестер" и окрестности хутора Апаринский популярны среди любителей донной рыбалки. Здесь можно поймать густеру, плотву, карася и леща.Веселовское водохранилище: Известно разнообразием рыбы, включая леща, карася, окуня, судака, щуку и сома. Водохранилище славится своими сомовьими ямами.Зимняя рыбалка - это возможность насладиться природой и получить незабываемые впечатления. Главное - соблюдать правила и быть осторожным на льду.