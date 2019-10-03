Начотдела собственной безопасности ГУ МВД по Ростовской области пострадал в ДТП



Начальник отдела собственной безопасности ГУ МВД по Ростовской области попал в ДТП на служебном авто. Авария произошла на Баклановском проспекте в Новочеркасске в ночь на 6 октяря.



По данным издания DonDay.ru, подполковник полиции Евгений Зайченко ехал за рулём «Тойоты Камри». В какой-то миг он потерял управление и столкнулся с такси «Киа Рио». Иномаркой управлял 23-летний парень. Удар оказался довольно сильным, и «Киа» получила серьёзные механические повреждения. Молодой человек не пострадал.



Подполковник получил травмы, медики доставили его в больницу. У него диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.



Евгений Зайченко работает в Министерстве внутренних дел с 1995 года. Сначала он занимал пост в оперативном отделе, в 2010 году возглавил отдел криминальной полиции в Новочеркасске. С 2019-го работает руководителем отдела оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Ростовской области.