Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Начотдела собственной безопасности ГУ МВД по Ростовской области пострадал в ДТП

Начотдела собственной безопасности ГУ МВД по Ростовской области пострадал в ДТП
Начальник отдела собственной безопасности ГУ МВД по Ростовской области попал в ДТП на служебном авто. Авария произошла на Баклановском проспекте в Новочеркасске в ночь на 6 октяря.

По данным издания DonDay.ru, подполковник полиции Евгений Зайченко ехал за рулём «Тойоты Камри». В какой-то миг он потерял управление и столкнулся с такси «Киа Рио». Иномаркой управлял 23-летний парень. Удар оказался довольно сильным, и «Киа» получила серьёзные механические повреждения. Молодой человек не пострадал.

Подполковник получил травмы, медики доставили его в больницу. У него диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

Евгений Зайченко работает в Министерстве внутренних дел с 1995 года. Сначала он занимал пост в оперативном отделе, в 2010 году возглавил отдел криминальной полиции в Новочеркасске. С 2019-го работает руководителем отдела оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Ростовской области.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.