В ближайшие сутки Ростовскую область накроет метель

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области прогнозируют метель и гололед в ближайшие сутки. О непогоде местных жителей предупредили донские спасатели.Днем 23 ноября температура воздуха составит -2...-7 градусов, а ночью опустится до -3...-8. На севере региона похолодает до -12. В это время ветер усилится до 18 метров в секунду (65 километров в час), и пойдет снег. Сильнее всего вьюга будет в северных районах Дона: Верхнедонском, Шолоховском, Чертковском, Боковском, Миллеровском, Кашарском.Из-за непогоды ухудшится видимость на дорогах, до 1-2 километров. Проезжая часть покроется коркой льда. Водителям лучше отложить поездки на дальние расстояния. Если избежать метели и гололеда не удастся, рекомендуется не лихачить и соблюдать все меры предосторожности на дороге.Аналогичная ситуация будет и на следующий день. Правда, вместо снега ожидается дождь: столбик термометра покажет от +2 до +9 градусов 24 ноября.