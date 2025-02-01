Ростовскую область накрыла магнитная буря 1 февраля

Фото: Лаборатория солнечной астрономии

Ростовскую область накрыла мощная магнитная буря 1 февраля. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.По оценкам экспертов, шторм начал усиливаться примерно в полночь. Его интенсивность достигла уровня 5 баллов по шкале G1. Это считается незначительным влиянием. Однако люди, чувствительные к изменениям погоды, могут испытывать дискомфорт.Геомагнитная буря продлится до 15:00. В этот период рекомендуется больше отдыхать, избегать употребления алкоголя и жирной пищи. Специалисты советуют совершать прогулки на свежем воздухе.