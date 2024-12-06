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Ростовскую область 6 декабря замело снегом

Ростовскую область 6 декабря замело снегом
Ростовскую область завалило снегом 6 декабря. Снимки заснеженного Каменска-Шахтинского опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что дороги и машины покрылись толстым слоем осадков. Столбики термометров в городе достигли -2 градусов. Многие горожане порадовались снегу, у жителей появилось предновогоднее настроение.

Однако после выпадения снега и появления на дорогах гололеда появились и проблемы. Чтобы не допустить ДТП, для противогололедной обработки уже привлекли спецмашины. Они покрывают проезжую часть песком. Некоторые горожане жалуются, что под осадками остался неубранный мусор: возле домов лежат горы отходов. В том числе стихийная свалка замечена в районе рынка. Вероятно, коммунальные службы оказались не готовы к осадкам.

Напомним, ранее проблемы начались и в городе Гуково. Из-за наледи случилось несколько аварий. Пешеходы буквально катились по тротуарам.
Фото: СоцСети
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