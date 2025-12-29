Новости
В пяти домов на проспекте Стачки в Ростове отключили отопление из-за дефекта на сетях

В пяти домов на проспекте Стачки в Ростове отключили отопление из-за дефекта на сетях


Подача отопления и горячей воды приостановлена для пяти многоквартирных домов на проспекте Стачки в Ростове. Жители столкнулись с холодными батареями 29 декабря.

Отключение связано с работами по устранению дефекта на теплопроводе возле дома №202/1.

— Для оперативного выполнения работ привлечены две бригады аварийно-восстановительного ремонта и четыре единицы спецтехники, — пояснили на предприятии «Ростовские тепловые сети».


Специалисты заверили, что все мероприятия планируется завершить в установленные регламентом сроки. Тем временем жители домов выражают беспокойство в связи с отключением в предновогодние дни, когда столбик термометра в городе опускается ниже нуля.
Фото: Rostov.ru
