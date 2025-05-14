В Ростовском зоопарке на свет появились кенгурята

Фото: Ростовский зоопарк

В Ростовском зоопарке произошло радостное событие – у кенгуру появились детеныши. Информацию об этом распространила пресс-служба зоосада.Семейство кенгуру Беннетта увеличилось. Несколько новорожденных кенгурят уже можно заметить выглядывающими из материнских сумок. Вскоре они обретут самостоятельность и покинут убежище.- Кенгуру Беннетта живут в нашем зоопарке с 1970 года и регулярно размножаются. Потомство в рамках программы сохранения вида передается в другие зоопарки России и соседних стран, – сообщили сотрудники зоосада.Кенгуру Беннетта – это сумчатое животное, принадлежащее к семейству кенгуровых. Вид назван в честь австралийского исследователя природы Джорджа Беннетта (1804–1893). Самцы этого вида могут весить от 11,5 до 14 кг, в то время как вес самок колеблется от 8 до 10,6 кг.