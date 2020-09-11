Ростовское муниципальное бюджетное учреждение покупает иномарку за 2,3 млн рублей

В донской столице муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения клинико-диагностический центр «Здоровье» собирается купить иномарку. На сайте госзакупок организация объявила о том, что приобретает «Тойоту Камри» бизнес-класса S-Edition. Цена контракта - 2 259 000 рублей.Клинико-диагностический центр описал и параметры авто. Иномарка должна быть белого цвета с кожаным салоном, двигатель - 2,5 литра, мощность - не менее 180 лошадиных сил. Согласно техзаданию машина должна быть оснащена двухзонным климат-контролем, цветным информационным 4,2-дюймовым дисплеем на панели приборов, аудиосистемой с шестью динамиками с поддержкой CD, MP3; WMA, круиз-контролем. Также необходимы функция поддержания безопасной дистанции до впереди идущего транспорта (DRCC), подогрев сидений и другие тонкости люксового авто.Зачем госучреждению машина бизнес-класса со спортивными нотками, остается загадкой. Вероятно, «Тойоту Камри» приобретают для руководства.