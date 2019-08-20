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Донское управление Госэкспертизы покупает автомобиль за 2,6 млн рублей

Донское управление Госэкспертизы покупает автомобиль за 2,6 млн рублей
В Ростовской области казённое учреждение приобретает автомобиль для служебных целей за 2,6 млн рублей.

Соответствующую заявку государственное автономное учреждение Ростовской области «Госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» опубликовало на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 2 630 000 рублей.

По условиям заявки машина для чиновников должна иметь двигатель объёмом 3,5 литра и мощность не менее 190 лошадиных сил. Салон автомобиля должен быть из кожи, с ионизатором воздуха Nano-e, трехзонным климат-контролем, цветным информационным 7-дюймовый дисплеем на панели приборов, мультимедийной системой с 8-дюймовым цветным дисплеем и навигационной системой и другими функциональными и автоматизированными деталями.

Судя по заявленным характеристикам, донские чиновники собираются приобрести автомобиль типа «Тойота Камри» в максимальной комплектации. Довольствоваться чем-то меньшим, например, отечественными машинами, чиновники, видимо, не готовы. Комфорт - прежде всего.

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