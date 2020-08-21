РГЭУ покупает иномарку за 2,3 млн рублей

РГЭУ (РИНХ) покупает иномарку более чем за 2,3 миллиона рублей. Вуз через сайт госзакупок ищет подрядчика, который поставит машину. Максимальная цена контракта составляет 2 390 500 рублей.СВ документации указано, что РГЭУ хочет купить транспортное средство цвета «черный металлик». В авто должен быть 4-цилиндровый двигатель объемом 3 литра и мощностью не менее 180 лошадиных силы.В машине должен быть подогрев сидений, разъемы под зарядные устройства для мобильных телефонов, цветной информационный 7-ми дюймовый дисплей на панели приборов и прочие мелочи для приятного пребывания в авто.Под указанные параметры подходит «Тойота Камри». Не исключено, что вуз решил купить именно этот автомобиль.