Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

РГЭУ покупает иномарку за 2,3 млн рублей

РГЭУ покупает иномарку за 2,3 млн рублей
РГЭУ (РИНХ) покупает иномарку более чем за 2,3 миллиона рублей. Вуз через сайт госзакупок ищет подрядчика, который поставит машину. Максимальная цена контракта составляет 2 390 500 рублей.

СВ документации указано, что РГЭУ хочет купить транспортное средство цвета «черный металлик». В авто должен быть 4-цилиндровый двигатель объемом 3 литра и мощностью не менее 180 лошадиных силы.

В машине должен быть подогрев сидений, разъемы под зарядные устройства для мобильных телефонов, цветной информационный 7-ми дюймовый дисплей на панели приборов и прочие мелочи для приятного пребывания в авто.

Под указанные параметры подходит «Тойота Камри». Не исключено, что вуз решил купить именно этот автомобиль.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.