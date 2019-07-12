Ростовский экстремал выполнил опасный трюк на движущейся машине



Ростовский экстремал Евгений Чеботарев выполнил опасный трюк на движущейся машине. О том, как он преодолел новую опасность, парень рассказал в соцсетях.



По словам Евгения, для трюка ему понадобилось несколько обручей и специальная стойка. Кольца повесили на стойку. На скорости 70 километров в час каскадер должен был подъехать к кольцам на крыше авто, прыгнуть через обручи, а потом снова приземлиться на корпус машины. Все это время автомобиль не останавливается.



Экстремал признался, что успел локти и колени, пока научился трюку. Однако теперь он идеально справляется с испытанием.



– Попыток было немало. Потратил много времени и сил! Но мы это сделали! – написал Чеботарев.



