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Ростовский экстремал выполнил опасный трюк на движущейся машине

Ростовский экстремал выполнил опасный трюк на движущейся машине
Ростовский экстремал Евгений Чеботарев выполнил опасный трюк на движущейся машине. О том, как он преодолел новую опасность, парень рассказал в соцсетях.

По словам Евгения, для трюка ему понадобилось несколько обручей и специальная стойка. Кольца повесили на стойку. На скорости 70 километров в час каскадер должен был подъехать к кольцам на крыше авто, прыгнуть через обручи, а потом снова приземлиться на корпус машины. Все это время автомобиль не останавливается.

Экстремал признался, что успел локти и колени, пока научился трюку. Однако теперь он идеально справляется с испытанием.

– Попыток было немало. Потратил много времени и сил! Но мы это сделали! – написал Чеботарев.

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