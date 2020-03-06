Примотал себя скотчем к «Мустангу»: ростовский каскадёр выполнил очередной смертельный трюк



Каскадёр из Ростова-на-Дону продолжает шокировать местных жителей своими смертельными трюками. На этот раз Евгений Чеботарев прокатился на машине, примотав себя к ней скотчем.



Молодой человек опубликовал видеоролик, на котором виден процесс подготовки к трюку, а также само исполнение. Сначала приятели тщательно «приклеили» Евгения к правой стороне его «Мустанга». Из нескольких слоёв клейкой ленты получился настоящий кокон, крепко удерживающий экстремала.



Свой смертельный трюк Чеботарев исполнял в Каменске-Шахтинском. Когда Евгения закрепили в иномарке, автомобиль начал движение. Поначалу скорость была низкой, но вскоре «Мустанг» разогнался до 140 километров в час. Трюк завершился благополучно, после поездки с ветерком Евгения сняли с машины.



Шокированные подписчики поинтересовались у молодого человека, почему он, так рискуя жизнью, даже не надел шлем. Каскадёр ответил, что поначалу надел его, однако из-за этого совершенно не мог двигать головой, поэтому решил снять средство зашиты. Многих также интересует, не остались ли на «Мустанге» следы от скотча. Чеботарев успокоил фолловеров, сказав, что в тёплую погоду лента хорошо отходит от машины, не оставляя следов.



Евгений уже несколько лет удивляет жителей Ростовской области своими трюками. Он проезжал под падающим автомобилем, на ходу прыгал с крыши автомобиля через обручи, отжимался на краю крыши здания и делал многие другие трюки.