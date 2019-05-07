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Каскадер из Ростова совершил новый трюк на краю двадцатиэтажного здания

Каскадер из Ростова совершил новый трюк на краю двадцатиэтажного здания
Ростовский каскадер совершил очередной трюк на грани жизни и смерти. Евгений Чеботарев прошелся по окраине двадцатиэтажного здания и отжался на обрыве.

На видео можно увидеть, что высота здания приличная. Несмотря на это нельзя не отметить ловкость тела Евгения и его бесстрашие. В его движениях нет скованности и неуверенности. Так, балансируя на грани, он сделал несколько отжиманий, а затем практически не колеблясь, прошелся по краю высотки.

Свой трюк молодой человек опубликовал в социальной сети. Подписчики Евгения высоко оценили его старания и восхищаются его трюками.

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