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Падающие «Жигули»: ростовский каскадёр выполнил очередной смертельный трюк

Падающие «Жигули»: ростовский каскадёр выполнил очередной смертельный трюк
Ростовский каскадёр продолжает играть со смертью, выполняя всё новые и новые трюки повышенной сложности.

На днях Евгений Чеботарев сделал свой юбилейный - 30-й - смертельный трюк. Как всегда, манёвр команда каскадёра записала на видео.

Для трюка молодые люди соорудили деревянную конструкцию высотой два с половиной метра, на которую с помощью манипулятора водрузили автомобиль «Жигули». Каскадер сел за руль другой легковушки. Разогнав машину до 90 километров в час, Евгений сбил конструкцию и проехал под падающим автомобилем.

На подготовку и все расчёты у команды каскадёра ушёл один день. Каждый раз молодые люди всё тщательно проверяют, ведь любая ошибка может привести к смертельному исходу.

28-летний ростовчанин занимается экстремальным увлечением уже год. За это время он не раз травмировался, но после этого снова брался за очередной трюк.

В прошлом месяце Евгений прыгнул через несколько обручей, находясь на крыше движущейся машины.

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