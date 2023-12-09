Ростовский врач-эпидемиолог рассказал об опасности фруктов и ягод красного цвета

Фото: Наталья Ковалевская

Ростовский врач-эпидемиолог рассказала об опасности красных фруктов и ягод. Об этом сообщает Donday.ru.Чтобы не заболеть в холода, люди налегают на витамины. Одними из самых известных источников витаминов С являются клюква, брусника, гранат, а также смородина. Однако, употребляя их, есть риск подхватить инфекцию.Врач-эпидемиолог Наталья Ковалевская рассказала, что в ягодах и фруктах красного цвета имеется фруктовая кислота, из-за которой размножается стрептококковая инфекция на слизистых человека, что провоцирует бактериальную ангину. Из-за того, что ягоды обычно употребляют в пищу в летнее время, нередко дети без причин заболевают в жаркое время этой инфекцией. Однако это заболевание актуально и в осенне-зимний период.- После употребления красных ягод или фруктов у человека на поверхности слизистой в горле остается фруктовая кислота, которая провоцирует размножение стрептококковой инфекции, как следствие, это может стать причиной бактериальной ангины, - отметила специалист.Для того чтобы смыть фруктовую кислоту с поверхности слизистой, нужно выполаскивать горло обычной теплой водой.Отметим, что донской Роспотребнадзор сообщает, что за ноябрь всего на Дону зарегистрировали 17,5 тысячи случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Среди зараженных 47,9% составляют дети младше 14 лет.