Ростовский областной суд отменил обвинительный приговор в отношении экс-замглавы администрации Новочеркасска

Фото: Администрация Новочеркасска

Ростовский областной суд отменил приговор в отношении бывшего заместителя главы администрации Новочеркасска. Дело Елизаветы Жирковой было направлено на новое рассмотрение. Об этом сообщил портал Donday со ссылкой на Ростовский областной суд.Напомним, ранее бывший заместитель главы администрации Новочеркасска получила срок за превышение должностных полномочий. Судом было установлено, что в октябре 2021 года экс-чиновница помогла бесплатно получить своей знакомой муниципальную землю в районе улицы Искра. Жирковой было подготовлено постановление о передаче участка площадью 11 соток (1 178 квадратных метров). В итоге на основании этого документа территорию стоимостью более 1,8 миллиона рублей на безвозмездной основе передали в частные руки.Чиновнице было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. С приговором Елизавета Жиркова была не согласна и подала апелляцию.