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Ростовский каскадер проехал под тягачом на легковушке: видео

Ростовский каскадер проехал под тягачом на легковушке: видео
Ростовский каскадер поделился с поклонниками его экстремальных увлечений новым трюком. Евгений Чеботарев опубликовал видео 17 июня в своем Инстаграме.

На кадрах видно, как парень на двухместной «Мазде МХ-5» двигался рядом с отечественным тягачом. В какой-то момент экстремал стал съезжать вбок и вскоре скрылся под «КамАЗом». Затем каскадер выехал с другой стороны.

Фанаты Евгения оценили трюк по достоинству. Подобное люди делали только в компьютерных играх.

- Невероятное зрелище! - Прокомментировали подписчики.

Евгений Чеботарев не раз удивлял своих поклонников изобретательностью. На его счету десятки смертельных трюков. Например, летом 2020 года он первым в мире на скорости пролетел сквозь бочку диаметром 57 сантиметров.

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