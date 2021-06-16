Ростовский каскадер проехал под тягачом на легковушке: видео
Ростовский каскадер поделился с поклонниками его экстремальных увлечений новым трюком. Евгений Чеботарев опубликовал видео 17 июня в своем Инстаграме.
На кадрах видно, как парень на двухместной «Мазде МХ-5» двигался рядом с отечественным тягачом. В какой-то момент экстремал стал съезжать вбок и вскоре скрылся под «КамАЗом». Затем каскадер выехал с другой стороны.
Фанаты Евгения оценили трюк по достоинству. Подобное люди делали только в компьютерных играх.
- Невероятное зрелище! - Прокомментировали подписчики.
Евгений Чеботарев не раз удивлял своих поклонников изобретательностью. На его счету десятки смертельных трюков. Например, летом 2020 года он первым в мире на скорости пролетел сквозь бочку диаметром 57 сантиметров.