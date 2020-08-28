Ростовский каскадер впервые в мире чисто исполнил один из самых опасных трюков

Ростовский каскадер Евгений Чеботарев впервые в мире чисто исполнил один из самых опасных трюков. Свой экстремальный поступок парень, как обычно, заснял на видео.Евгений на скорости 70 километров в час пролетел сквозь бочку диаметром 57 сантиметров. Допустимый зазор в трюке составил всего два с половиной сантиметра. Каскадер рисковал жизнью, чтобы, наконец, осуществить задуманное.Чеботареву пришлось пережить три неудачи на пути к спеху. Во время одной из попыток экстремал травмировал руки, ноги, таз и левое плечо. Но не сдался. Дал себе на восстановление всего пять дней и продолжил.Трюк удался только в четвертый раз. Поклонники восхищаются силой воли и бесстрашием Евгения, а также задаются вопросом: почему его имя до сих пор не занесено в книгу рекордов Гиннесса?