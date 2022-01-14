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Ростовский каскадер первый в мире на бешеной скорости пролетел сквозь маршрутку

Ростовский каскадер первый в мире на бешеной скорости пролетел сквозь маршрутку
Ростовский каскадер совершил первый в мире пролет через сквозь маршрутку. Очередной опасный трюк Евгений Чеботарев опубликовал на своей странице в инстаграм.

На кадрах парень в экипировке лежит на деревянной конструкции, обмотанной пленкой. Спереди закреплен пенопласт, чтобы смягчить удар с автомобилем. Маршрутка на бешеной скорости несется прямо на каскадера. При столкновении конструкция разлетается на части, а сам экстремал пролетает сквозь салон и приземляется на асфальт.

- Первый в мире пролет сквозь автомобиль (длина 6,8 метров, скорость - 80 километров в час), - поделился Евгений Чеботарев.

Однако не все прошло так гладко, как может показаться зрителям. По словам каскадера, во время выполнения опасного трюка он зацепился пяткой за корпус машины. К счастью, специальная обувь помогла избежать травм.

Это 71-й трюк на счету парня. Подписчики восхитились мастерством и смелостью каскадера. Евгения буквально поставили на ноги несколько месяцев назад, а он уже выполнил очередной трюк.

- Я сломал позвоночник три месяца назад, но стал только сильнее, - подписал ролик трюкач.

Как сообщал Rostov.ru, тяжелую травму экстремал получил во время выполнения очередного трюка. Парень разогнался на машине, заехал на трамплин и перелетел на противоположный берег реки. Однако приземление оказалось совсем не мягким. Скорее всего, именно тогда он получил компрессионный перелом девятого позвонка - одну из самых опасных травм.

Донские врачи отказывались браться за такой сложный случай. Без операции экстремал смог бы встать на ноги только через 10 лет - с горбом и постоянной болью. К счастью, вскоре каскадер смог найти московских медиков, которые быстро поставили Чеботарева на ноги.
Фото и видео: из инстаграма Евгения Чеботарева.
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