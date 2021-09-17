Ростовский каскадер сломал позвоночник во время очередного трюка: видео

Ростовский каскадер получил перелом позвоночника во время выполнения одного из трюков. Евгений Чеботарев рассказал об этом на своей странице в «Инстаграме» 19 сентября.Накануне известный любитель экстрима планировал опасный трюк. Он некоторое время сомневался, стоит ли его делать, и даже спрашивал мнение подписчиков. В итоге решил рискнуть. Парню нужно было разогнаться на машине, заехать на трамплин и перебраться на противоположный берег реки.18 сентября все было подготовлено. Вот только река оказалась глубже на 10 метров, чем предполагалось, а вместо трамплина использовалась земляная насыпь. Каскадер снова засомневался, но решил не расстраивать фолловеров. Понадеявшись на мощность авто, он сел за руль BMW.Трюк удался. Евгений действительно перелетел реку, как в остросюжетных боевиках. Вот только приземление оказалось совсем не мягким. Скорее всего, именно тогда он получил травму.Каскадера доставили в травматологию в городе Таганроге - вероятно, именно там снимался ролик. По словам парня, он не чувствовал ноги. Сейчас его положили в палату. У ростовчанина сломан девятый позвонок. Евгений ждет результатов обследования. Ему предстоит операция.Парень поделился, что собирается перевестись в ростовское медучреждение. А если получится, и вовсе поехать к московским врачам.Напомним, Евгений Чеботарев не раз удивлял подписчиков своей изобретательностью. В начале июня парень устроил в воздухе лобовое столкновение двух ВАЗов, летом 2020 года первым в мире на скорости пролетел сквозь бочку диаметром 57 сантиметров. А в июне 2021-го проезжал под КамАЗом. Трюк с трамплином, в котором он должен был перелететь реку, стал 68-м. Остается надеяться, что он не станет последним, а сам каскадер вскоре пойдет на поправку.