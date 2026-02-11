В Ростове разыскивают 37-летнего Дениса Лободина

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону разыскивают 37-летнего Дениса Лободина. Близкие 37-летнего Дениса Лободина из Ростова не имеют информации о его местонахождении с 7 февраля. В этот день мужчина покинул свой дом и с тех пор не возвращался.Обеспокоенные родственники, не сумевшие связаться с Денисом, который не отвечал на звонки и сообщения, обратились за помощью в правоохранительные органы и к добровольцам.Приметы пропавшего: рост около 170 см, плотное телосложение, голубые глаза, русые волосы.Предполагаемая одежда в день исчезновения: черная куртка, черный свитер, футболка, черные брюки, белые кроссовки и черная шапка.Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дениса Лободина или видел мужчину, просят сообщить об этом в ближайшее отделение полиции или по телефону 8 800 700 54 52.