Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове разыскивают 37-летнего Дениса Лободина

В Ростове разыскивают 37-летнего Дениса Лободина

В Ростове-на-Дону разыскивают 37-летнего Дениса Лободина. Близкие 37-летнего Дениса Лободина из Ростова не имеют информации о его местонахождении с 7 февраля. В этот день мужчина покинул свой дом и с тех пор не возвращался.

Обеспокоенные родственники, не сумевшие связаться с Денисом, который не отвечал на звонки и сообщения, обратились за помощью в правоохранительные органы и к добровольцам.

Приметы пропавшего: рост около 170 см, плотное телосложение, голубые глаза, русые волосы.

Предполагаемая одежда в день исчезновения: черная куртка, черный свитер, футболка, черные брюки, белые кроссовки и черная шапка.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дениса Лободина или видел мужчину, просят сообщить об этом в ближайшее отделение полиции или по телефону 8 800 700 54 52.
Фото: Лиза Алерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика