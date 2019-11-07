Ростовский артист Роман Гайдамак - о работе на сцене, жизни за кулисами и актёрской гримёрке



На сцене под светом софитов артист, как на ладони. За ним наблюдают сотни пар глаз. Что происходит, когда занавес опускается, знают не многие. Известный ростовский актёр Роман Гайдамак приоткрыл для Rostov.ru завесу личной жизни. Артист откровенно рассказал о жизни актёра театра, что происходит за кулисами, и как протекает рабочий день в гримёрке.



В кино и на сцене



Роман Гайдамак известен ростовчанам по ролям Тибальда в «Ромео и Джульетте», Григория Незнамова - в «Без вины виноватые», Яши - в «Вишнёвом саду», Григория Мелехова - в «Тихом Доне» и многих других спектаклях. В 2013-м он исполнил главную роль в многосерийном фильме «Криминальный папа».





В спектакле «Тихий Дон» Роман сыграл Григория Мелехова



Летом 2019 года зрители увидели Романа на телеэкранах в ставшем популярным сериале «Смотритель маяка», где он сыграл немецкого шпиона Яна Сигиса. Роль в фильме досталась ему случайно. Один из участников проекта зашёл в театр и, увидев артиста, предложил поучаствовать в съёмках. Гайдамак согласился, хотя сам больше предпочитает работать на сцене театра, чем на съёмочной площадке.





Кадр из сериала «Смотритель маяка»



- В театре мы около двух месяцев готовим спектакль, учим слова, отрабатываем движения и жесты, каждодневно думаем, как лучше повернуть голову или махнуть рукой. А здесь, грубо говоря, сделали два дубля — и сцена готова. Если честно, некоторые артисты театра идут в кино ради дополнительного заработка. Я лично ненавижу затем смотреть на себя на экране. Спустя пару месяцев я понимаю, что мог сыграть абсолютно по-другому.



По словам артиста, сейчас многие актёры театра соглашаются на участие в кинопроектах. Но большинство делают это не из любви к кино, а чтобы заработать.



- Ни для кого не секрет, что работа на сцене и в кино оплачивается по-разному. Я люблю свою работу первые две недели месяца, - смеётся актёр. - Затем начинается период «дожития» до зарплаты. И я начинаю думать: на кой хрен я сюда таскаюсь каждый день за эти копейки!



Многие актёры подрабатывают ведущими на свадьбах, различных мероприятиях, кто-то преподаёт в студиях актёрского мастерства.



Вся жизнь — в театре



Роман работает в драматическом театре имени Горького с 2002 года, пришёл сюда ещё во время учёбы в университете культуры и искусств. Уже около 17 лет он проводит чуть ли не круглые сутки на сцене или в гримёрке: первые годы — в маленькой и завешанной юношескими плакатами, теперь — в красивой комнате, украшенной гирляндами, и с удобной мебелью. В помещении обитают, помимо Романа, ещё два актёра.





Спектакль «Примадонны»



- Нам не разрешили подключить сюда игровую приставку, потому что тогда мы перестаём учить тексты, - шутит артист. - Мы проводим здесь больше времени, чем с семьёй. Я, если честно, даже не знаю, как оплачивать коммунальные услуги. А когда нужно найти в доме соль, я звоню жене.



Супруга Романа, Анна, тоже актриса. Они познакомились во время учёбы, через какое-то время стали жить вместе, затем поженились. У пары родились два ребёнка: шестилетний и трёхлетний сыновья. После садика они часто приходят к родителям на работу, где уже знакомы со всеми сотрудниками театра. Малышей часто можно найти в гримёрках других актёров. Если Роман и Анна не задействованы в одном спектакле, то они по очереди сидят с детьми. Если же вместе идут на сцену, например, в «Ромео и Джульетте» или «Примадоннах», то зовут на помощь бабушек и дедушек.





Анна с сыновьями



Несколько месяцев в году в театре проходит сезон гастролей. В основном он длится с начала лета до середины осени. Труппа проводит в каждом городе пару суток, даже не успевая ознакомиться с местностью. Бывает, что они совершают перелёты и переезды буквально каждые два-три дня. В такие месяцы актёры подолгу не видятся с семьёй.



За кулисами…



Помимо карьеры актёра, Роман Гайдамак занимается преподаванием в театральной студии. Он учит детей сценической пластике.



- Зритель ведь не знает всех тонкостей работы артиста. Если на сцене я во время взмаха рукой отогну пальцы назад, они будут казаться короче, поэтому их нужно немного сгибать. Такие примеры можно перечислять бесконечно. Но многое зависит, конечно, не только от прописных правил. Каждый день, идя по улице, садясь в автобус, смотря дома фильм, мы уже автоматически подмечаем походку случайных людей, их мимику, манеру говорить и двигаться.



Так, один из заветов — на сцене ни при каких обстоятельствах нельзя расплакаться. По словам Романа, одна дрожащая слеза производит больше эффекта, чем истерические рыдания. Другой пример: в напряжённых сценах в спектакле, когда вот-вот решится вопрос «поцелует или не поцелует», «ответит утвердительно или отрицательно», актёр может специально немного затянуть паузу, чтобы подольше подержать зрителя в накале.



На постановку спектакля требуется в среднем около двух месяцев. Когда актёры получают роли, они начинают досконально изучать своих персонажей. Штудируя произведение (роман или пьесу), они отмечают историю, повадки, манеры героя, то, как к нему относятся другие действующие лица.



- В театре мы не ограничиваемся только актёрским мастерством. Для роли казака мы учимся фехтовать шашкой, для учителя химии читаем учебники по этому предмету. Чтобы сыграть Сатану в спектакле «Иисус Христос. Вечный странник», нужно было прочесть и Священное Писание, и «Сатанинскую библию». Глубоко изучая персонажа, актёр проникается к нему, находит оправдания его поступкам. Что интересно — на поклоне по завершении спектакля маленькая девочка подарила мне, Сатане, цветы.





Спектакль «Иисус Христос. Вечный странник»



У актёров ростовского драмтеатра круглые сутки заняты репетициями, спектаклями, разучиванием ролей. Недавно Роман Гайдамак выступил на премьере «Нахлебника», в ближайшие дни зрители увидят его в постановках «Примадонны», «Собака на сене», «Ревизор» и «Ромео и Джульетта».