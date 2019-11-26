В ростовском аэропорту Платов более десятка рейсов задержаны из-за непогоды



Из-за тумана в ростовском аэропорту задерживаются более десяти рейсов. Самолёты не могут ни вылететь, ни приземлиться.



К 16 часам 28 ноября задержан прилёт девяти лайнеров. До сих пор не прибыли рейсы из Москвы, которые ожидались в 12:05, 13:10, 15:15, 16:00 и 16:10, а также рейсы из Санкт-Петербурга (15:45), Краснодара (12:05), Махачкалы (12:15), Норильска (16:00) и Екатеринбурга (16:00). В частности, лайнер «Аэрофлота» направления Москва — Ростов сделал, в общей сложности, порядка 12 кругов над донской столицей. Сначала он покружил в небе над Платовым, затем полетел на запасной аэродором в Краснодаре. Подождав, пока туман рассеется, он снова полетел в Ростов. Однако снова разыгралась непогода, и пилоты развернули судно обратно.



На вылет пока задержаны два рейса до Москвы: на 12:55 и 16:30. Их планируют отправить в 19 и 17 часов соответственно.