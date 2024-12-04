Ростовские врачи спасли девушку, у которой произошел анафилактический шок

Фото: Илья Марченко

В Ростове-на-Дону врачи спасли девушку, у которой случился анафилактический шок. Подробностями истории поделился DonDay со ссылкой на медицинского работника. Случай произошел в ночь на 3 декабря.Машина скорой помощи ехала по Буденновскому проспекту. В районе дома № 97 работники медицинской службы заметили легковой автомобиль, припаркованный у края дороги. На нём была включена аварийная сигнализация.По словам медбрата, люди на улице начали махать руками и давали понять, что им нужна срочно «скорая».- Мы остановились, и в машину вошла задыхающаяся девушка, рядом с ней были родственники, - добавил Илья.- Мы ей оказали сразу помощь.Как выяснили врачи, у девушки произошел анафилактический шок. Чтобы предотвратить отек дыхательных путей, ей ввели адреналин и дексаметазон, дали кислород и параллельно с этим вызвали реанимацию. Состояние горожанки стабилизировали. Ростовчанку отвезли в медучреждение.Вскоре её выписали из больницы. Её состояние стабильное, здоровью ничего не угрожает.