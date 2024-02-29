В Ростове врачи спасли мужчину, перенесшего клиническую смерть

Фото: Rostov.ru

В Ростове к жизни вернули 62-летнего мужчину, у которого наступила клиническая смерть. Информацию 29 февраля сообщили в региональном министерстве здравоохранения.В городскую больницу скорой медпомощи поступил звонок с зовом о помощи. Специалисты оперативно прибыли на место и увидели задыхающегося мужчину. Ситуация была неутешительной. У местного жителя упало артериальное давление, начались судороги.Фельдшер просмотрела кардиограмму и направила данные на подстанцию. Уже спустя пару минут у мужчины перестало биться сердце, а дыхание остановилось. Наступила клиническая смерть.Медик начала реанимировать ростовчанина. Она установила ларингиальную маску и сделала непрямой массаж сердца. В течение пяти минут фельдшер пыталась спасти горожанина. Через мгновение мужчина пришел в сознание.Сотрудники скорой помощи передали его медикам из реанимационной бригады. Пациента сразу же доставили в больницу.