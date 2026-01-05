В Ростовской области ветеринары спасли питбуля со сложным переломом после ДТП

Фото: приют Феникс

В Ростовской области врачи-ветеринары сотворили настоящее чудо, вернув к жизни питбуля по кличке Ральф, получившего тяжелейший открытый перелом лапы. Об этом рассказали представители приюта "Феникс" из Азова.В конце декабря на обочине дороги, в переулке Шмидта в Азове, был найден замерзающий пес. По всей видимости, домашний питбуль стал жертвой ДТП – у него был диагностирован открытый оскольчатый перелом со смещением.В начале января Ральфа доставили в одну из ростовских клиник, где опытные хирурги провели сложнейшую операцию.- Врач собирал кость буквально по кусочкам! – с восхищением рассказывают в приюте. – Ситуация была крайне сложной, но теперь у Ральфа появился шанс на полноценное восстановление.Ветеринары предупреждают, что после таких серьезных травм функция конечности может восстановиться не полностью. Кроме того, существует риск возникновения осложнений и неврологических проблем.- Помимо костей, серьезно пострадали нервы и мышцы. Не исключено, что у собаки будут наблюдаться нарушения проприоцепции и снижение болевой чувствительности. Ральфу предстоит длительная реабилитация, включающая содержание в клетке в течение месяца, антибиотикотерапию и строгий контроль заживления мягких тканей и костей, – сообщили сотрудники клиники.Сейчас Ральф находится под наблюдением специалистов. Ему предстоит длительный и сложный путь к выздоровлению.Волонтеры "Феникса" верят, что Ральф сможет вернуться к полноценной жизни.- Очень хочется, чтобы он полностью восстановился и забыл этот кошмар, как страшный сон. Даже сделать рентген было сложно – пес бился от боли. Представьте, сколько он промучился, пока его не нашли, на холоде, – говорят они.