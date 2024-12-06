Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Три миллиона рублей «Россети Юг» задолжали поставщику электросетей

Три миллиона рублей «Россети Юг» задолжали поставщику электросетей
«Россети Юг» задолжали три миллиона рублей компании, которая поставляет ей электросети. Об этом стало известно из картотеки арбитражного суда Ростовской области 3 декабря.

Истец, ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД», обратился в суд с иском о взыскании с «Россети Юг» более семи миллионов рублей. Однако позже он уточнил свои требования и попросил взыскать примерно три миллиона.

«ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД» занимается производством оборудования для электросетей и подстанций. Они осуществляют комплексные поставки для строительства электросетевых объектов в нескольких федеральных округах России, а также в Марий Эл, Нижегородской и Пензенской областях.

Вероятно, «Россети Юг» заключили договор с «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД» на поставку электросетей. Оплата должна была быть произведена в течение семи дней, но этого не произошло.

Арбитражный суд удовлетворил иск. «Россети Юг» обязали выплатить более двух миллионов рублей в счет задолженности, а также более 400 тысяч рублей за каждый день просрочки, начиная с 16 ноября. Кроме того, «Россети Юг» должны компенсировать расходы на услуги представителя в размере 15 000 рублей и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 60 219 рублей. Также с компании взыскивают в доход федерального бюджета РФ 1 140 рублей государственной пошлины.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.