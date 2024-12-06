Три миллиона рублей «Россети Юг» задолжали поставщику электросетей

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«Россети Юг» задолжали три миллиона рублей компании, которая поставляет ей электросети. Об этом стало известно из картотеки арбитражного суда Ростовской области 3 декабря.Истец, ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД», обратился в суд с иском о взыскании с «Россети Юг» более семи миллионов рублей. Однако позже он уточнил свои требования и попросил взыскать примерно три миллиона.«ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД» занимается производством оборудования для электросетей и подстанций. Они осуществляют комплексные поставки для строительства электросетевых объектов в нескольких федеральных округах России, а также в Марий Эл, Нижегородской и Пензенской областях.Вероятно, «Россети Юг» заключили договор с «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД» на поставку электросетей. Оплата должна была быть произведена в течение семи дней, но этого не произошло.Арбитражный суд удовлетворил иск. «Россети Юг» обязали выплатить более двух миллионов рублей в счет задолженности, а также более 400 тысяч рублей за каждый день просрочки, начиная с 16 ноября. Кроме того, «Россети Юг» должны компенсировать расходы на услуги представителя в размере 15 000 рублей и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 60 219 рублей. Также с компании взыскивают в доход федерального бюджета РФ 1 140 рублей государственной пошлины.