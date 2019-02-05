Ростовская художница рисует шедевры мирового искусства на обшарпанных стенах



Молодая художница из Ростова не похожа на других своих коллег по цеху. Она пишет на огромных холстах и уличных стенах фрагменты работ, известных во всём мире. Живописные лица не прячутся в её мастерской на бывшем часовом заводе, а гуляют по зданиям города.



Лида Железняк родилась в небольшой станице в Ростовской области и прожила там 16 лет. Когда она была маленькой, её тянуло к музыке и хореографии.



- Живопись и рисунок меня поначалу не привлекали. Во-первых, потому что в детской школе искусств преподавала моя мама. И я не представляла, как буду называть её Светланой Владимировной. Конечно, я рисовала немного, как и все дети, но не больше.



Спустя какое-то время талант всё-таки начал рваться наружу. Перейдя в десятый класс, девушка поняла, что не хочет заканчивать школу. Она нашла преподавателей в Ростове, чтобы подготовиться к поступлению в художественное училище имени Грекова. Раз в неделю приезжала в город и осваивала академические азы. Летом 2011 года поступила на отделение живописи и осталась счастлива, что приняла такое решение. В этом училище, кстати, её старшая сестра изучала скульптуру.







Лида берёт большую кисть — и на полотне рождаются лица, выхваченные из работ титанов изобразительного искусства.



- Своими работами я чту память классиков, - говорит девушка. - Я не ворую их идеи. Я всегда говорю, чью работу взяла за основу.



Магическая живопись не только стоит на мольбертах художницы, но и появляется на стенах домов в разных частях города.



- Этот проект с кодовым название «Город» родился у меня вместе с ребятами, держащими ресторан «Книжный», - Евгением Литвиненко и Артуром Акоповым. Основной концепт — делать рисунки не на красивых зданиях с хорошими стенами, а там, где стены обшарпаны и покрыты хулиганскими надписями.



Первый рисунок появился на здании дома № 53 по Кировскому проспекту. Дом давно покосился, краска облезла со стен. Теперь оттуда взирает на прохожих девушка с картины Вильяма Бугро.







Если со стен сыпется штукатурка и на ней невозможно работать, то художница сначала её шпаклюет и красит.



Чтобы рисунок появился на здании, эту идею нужно согласовать с собственниками. Иногда не получается найти владельцев, но желание нарисовать настолько сильное, что мастера ничего не могут с собой поделать. Например, на стене аптеки на Пушкинской улице Лида изобразила «Девушку с жемчужной серёжкой» Яна Вермеера.







- Это моя самая любимая работа. Стена была очень грязная и разрисованная. Надписи постоянно замазывали квадратиками краски, но они снова появлялись. В итоге поверхность превратилась в некрасивую мозаику.



В тот раз не удалось найти собственников, чтобы оговорить появление изображения. Несмотря на это, «Девушку с жемчужной серёжкой» не замазали. Хотя Лида говорит, что готова и к таким поворотам. Тяжело, конечно, смотреть, как слой краски навсегда закрывает плоды твоих трудов. Но она стойко принимает это. Один раз ребята столкнулись с такой проблемой. Но, как признаётся мастерица, это произошло по их вине.



На пересечении Кировского и Суворова находится доходный дом. Когда-то здание было очень красивым, но сейчас его не реставрируют, и стены осыпаются.



- На углу постройки есть плоская арка, куда безумно просился рисунок. Я начала работу, нанесла туда «Венеру» Боттичелли. Но на следующий день нам сказали, что рисунок оставлять нельзя, так как здание — памятник культуры.







Художники и владельцы здания извинились друг перед другом, и Венера скрылась под краской. Это получилась самая нашумевшая работа Лиды. Кто-то возмущался тем, что работу закрасили, кто-то говорил, что не надо было её рисовать.



В планах, когда потеплеет, - облагородить один из домов на Пушкинской. У него неблаговидные ворота, и участники проекта запустили в Сети голосование: что бы ростовчане хотели видеть на створках? Большинство сошлось на портрете Ван Гога.



Этот проект полностью благотворительный и основывается на потенциале его создателей. Зарабатывая на жизнь, Лида Железняк пишет картины в интерьер и на заказ. Писать в интерьер — значит, направленно создавать картину под определённый дизайн помещения.

Недавно девушка отправила заказчикам в Москву фрагмент «Весны» Боттичелли.







Страсть искусницы — большие холсты.



- Обожаю огромные холсты, несмотря на то, что я маленького роста. Мне нужна большая кисть и практически целая стена, на которой я могу работать.



Работы Лиды можно узнать по необычному стилю. Верхнюю часть картины девушка прорисовывает чётко, а нижняя будто стекает по стене. Такой эффект достигается не за счёт специальной «текучей» краски, а традиционного масла.



Сюжеты для картин выбираются случайно. За свою жизнь художник откладывает в голове работы и идеи, которые он когда-то видел и которые ему понравились. Потом из этой «каши» рождается что-то своё, новое.



- Я такой человек, что мне раз в несколько месяцев нужны перемены. Я постоянно делаю перестановку дома и в мастерской. То же самое и в живописи — я поработала в направлении классики, эпохи Возрождения, теперь тяну руки к абстракции. Хочу изображать на больших холстах небольшие элементы. Наша аудитория зачастую не понимает, в чём здесь заключается искусство. Но мне очень нравится, как смотрятся минималистические абстракционные картины на больших полотнах. Сейчас я подбираю себе вдохновение.



Лида творит в мастерской вместе с подругой-скульптором. У девушек в планах - расширяться. Если в помещении поставить несколько крупных холстов и скульптур, то там совсем не останется места. А у них там ещё и кот живёт, которому, как известно, тоже свобода нужна.



