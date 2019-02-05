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Ростовская художница рисует шедевры мирового искусства на обшарпанных стенах

Ростовская художница рисует шедевры мирового искусства на обшарпанных стенах
Молодая художница из Ростова не похожа на других своих коллег по цеху. Она пишет на огромных холстах и уличных стенах фрагменты работ, известных во всём мире. Живописные лица не прячутся в её мастерской на бывшем часовом заводе, а гуляют по зданиям города.

Лида Железняк родилась в небольшой станице в Ростовской области и прожила там 16 лет. Когда она была маленькой, её тянуло к музыке и хореографии.

- Живопись и рисунок меня поначалу не привлекали. Во-первых, потому что в детской школе искусств преподавала моя мама. И я не представляла, как буду называть её Светланой Владимировной. Конечно, я рисовала немного, как и все дети, но не больше.

Спустя какое-то время талант всё-таки начал рваться наружу. Перейдя в десятый класс, девушка поняла, что не хочет заканчивать школу. Она нашла преподавателей в Ростове, чтобы подготовиться к поступлению в художественное училище имени Грекова. Раз в неделю приезжала в город и осваивала академические азы. Летом 2011 года поступила на отделение живописи и осталась счастлива, что приняла такое решение. В этом училище, кстати, её старшая сестра изучала скульптуру.

Ростовская художница рисует шедевры мирового искусства на обшарпанных стенах

Лида берёт большую кисть — и на полотне рождаются лица, выхваченные из работ титанов изобразительного искусства.

- Своими работами я чту память классиков, - говорит девушка. - Я не ворую их идеи. Я всегда говорю, чью работу взяла за основу.

Магическая живопись не только стоит на мольбертах художницы, но и появляется на стенах домов в разных частях города.

- Этот проект с кодовым название «Город» родился у меня вместе с ребятами, держащими ресторан «Книжный», - Евгением Литвиненко и Артуром Акоповым. Основной концепт — делать рисунки не на красивых зданиях с хорошими стенами, а там, где стены обшарпаны и покрыты хулиганскими надписями.

Первый рисунок появился на здании дома № 53 по Кировскому проспекту. Дом давно покосился, краска облезла со стен. Теперь оттуда взирает на прохожих девушка с картины Вильяма Бугро.

Ростовская художница рисует шедевры мирового искусства на обшарпанных стенах

Если со стен сыпется штукатурка и на ней невозможно работать, то художница сначала её шпаклюет и красит.

Чтобы рисунок появился на здании, эту идею нужно согласовать с собственниками. Иногда не получается найти владельцев, но желание нарисовать настолько сильное, что мастера ничего не могут с собой поделать. Например, на стене аптеки на Пушкинской улице Лида изобразила «Девушку с жемчужной серёжкой» Яна Вермеера.

Ростовская художница рисует шедевры мирового искусства на обшарпанных стенах

- Это моя самая любимая работа. Стена была очень грязная и разрисованная. Надписи постоянно замазывали квадратиками краски, но они снова появлялись. В итоге поверхность превратилась в некрасивую мозаику.

В тот раз не удалось найти собственников, чтобы оговорить появление изображения. Несмотря на это, «Девушку с жемчужной серёжкой» не замазали. Хотя Лида говорит, что готова и к таким поворотам. Тяжело, конечно, смотреть, как слой краски навсегда закрывает плоды твоих трудов. Но она стойко принимает это. Один раз ребята столкнулись с такой проблемой. Но, как признаётся мастерица, это произошло по их вине.

На пересечении Кировского и Суворова находится доходный дом. Когда-то здание было очень красивым, но сейчас его не реставрируют, и стены осыпаются.

- На углу постройки есть плоская арка, куда безумно просился рисунок. Я начала работу, нанесла туда «Венеру» Боттичелли. Но на следующий день нам сказали, что рисунок оставлять нельзя, так как здание — памятник культуры.

Ростовская художница рисует шедевры мирового искусства на обшарпанных стенах

Художники и владельцы здания извинились друг перед другом, и Венера скрылась под краской. Это получилась самая нашумевшая работа Лиды. Кто-то возмущался тем, что работу закрасили, кто-то говорил, что не надо было её рисовать.

В планах, когда потеплеет, - облагородить один из домов на Пушкинской. У него неблаговидные ворота, и участники проекта запустили в Сети голосование: что бы ростовчане хотели видеть на створках? Большинство сошлось на портрете Ван Гога.

Этот проект полностью благотворительный и основывается на потенциале его создателей. Зарабатывая на жизнь, Лида Железняк пишет картины в интерьер и на заказ. Писать в интерьер — значит, направленно создавать картину под определённый дизайн помещения.
Недавно девушка отправила заказчикам в Москву фрагмент «Весны» Боттичелли.

Ростовская художница рисует шедевры мирового искусства на обшарпанных стенах

Страсть искусницы — большие холсты.

- Обожаю огромные холсты, несмотря на то, что я маленького роста. Мне нужна большая кисть и практически целая стена, на которой я могу работать.

Работы Лиды можно узнать по необычному стилю. Верхнюю часть картины девушка прорисовывает чётко, а нижняя будто стекает по стене. Такой эффект достигается не за счёт специальной «текучей» краски, а традиционного масла.

Сюжеты для картин выбираются случайно. За свою жизнь художник откладывает в голове работы и идеи, которые он когда-то видел и которые ему понравились. Потом из этой «каши» рождается что-то своё, новое.

- Я такой человек, что мне раз в несколько месяцев нужны перемены. Я постоянно делаю перестановку дома и в мастерской. То же самое и в живописи — я поработала в направлении классики, эпохи Возрождения, теперь тяну руки к абстракции. Хочу изображать на больших холстах небольшие элементы. Наша аудитория зачастую не понимает, в чём здесь заключается искусство. Но мне очень нравится, как смотрятся минималистические абстракционные картины на больших полотнах. Сейчас я подбираю себе вдохновение.

Лида творит в мастерской вместе с подругой-скульптором. У девушек в планах - расширяться. Если в помещении поставить несколько крупных холстов и скульптур, то там совсем не останется места. А у них там ещё и кот живёт, которому, как известно, тоже свобода нужна.

Ростовская художница рисует шедевры мирового искусства на обшарпанных стенахРостовская художница рисует шедевры мирового искусства на обшарпанных стенахРостовская художница рисует шедевры мирового искусства на обшарпанных стенахРостовская художница рисует шедевры мирового искусства на обшарпанных стенах

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